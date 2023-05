Alla BoboTV Antonioha parlato di Juventus e Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Non dò alibi ad Allegri per le questioni societarie. In un anno e mezzo ha rovinato tantissimi giocatori facendogli fare figure di merda. Io lo rispetterei di più se a fine campionato dice che fa un passo indietro e se ne va e non a farsi cacciare, altrimenti rimarcherebbe che non molla il grano per continuare a fare figure di merda. Ha detto che la Juve ha fatto una bella partita? Prende per il culo se stesso. Si deve dire ad Allegri di farsi da parte. A noi nessuno dà un euro per dire che Allegri fa cagare. Con questo Allegri la Juve ha poco futuro. Allegri fa disastri su disastri, non rompete i coglioni ad Adani. Il problema è grande, l’allenatore ha la squadra più forte del campionato con l’Inter e sta facendo altamente schifo. E ancora ha alibi…I problemi li sta creando Allegri, non Casssano. La presunzione l’ha portato ad disastro totale. Corto muso? Si è attaccato al cazzo. Se fa un passo indietro lo applaudo, ma il lavoro di due anni resta un disastro. La merda sta venendo tutta a galla".