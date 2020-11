Antonio Cassano ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ieri in una diretta Instagram con Christian Vieri, e ha citato anche l'attuale allenatore della Juventus: "Ibra è il numero uno. L'unico che mi ricordo che a quella età faceva la differenza in quel modo è Maldini. Solo lui a 40 anni faceva una differenza così grande nei confronti di tutti gli altri. È una roba impressionante. Se dietro gli metti un giocatore come me, Totti o Pirlo fa 30 gol in campionato. Ha fatto 6 partite e 8 gol, ha sbagliato un rigore e ha saltato anche delle partite per il coronavirus".