Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Roma e Inter, ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: "Se la Juventus ha tagliato gli stipendi è perché quasi sicuramente non si giocherà più questo campionato, vuol dire che lo sanno già altrimenti non lo avrebbero fatto. Possibili correzioni se si tornasse a giocare? Si sarebbe potuto fare di mese in mese. Si sarebbe anche potuto fare a fine giugno. In Serie A è giusto che si faccia un taglio, mentre in Serie B e in Serie C vanno trovate soluzioni diverse perché lì i calciatori guadagnano molto meno".



MARADONA O MESSI? - "Maradona ha fatto qualcosa di mai visto per 4-5 anni, ma Messi fa le stesse cose sue da 15 anni. Ha fatto 710 goal e 300 assist, quando gioca sei 1-0. I maradoniani devono farsene una ragione, c’è qualcuno che lo ha spodestato".