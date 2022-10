Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, l'ex calciatore di Roma e Inter, Antonio Cassano, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Juve e su Massimiliano Allegri.'La Juve si gioca tutto nell’arco dei prossimi quattro giorni. Se perde a Milano e non vince a Tel Aviv è fuori dalla coppa dei campioni e dal campionato, può prendere le valigie e farsi fuori. Se va fuori da una parte e l’altra, anticipassero l’arrivederci con Allegri. Non posso pensare che a metà ottobre se non vince queste due partite è fuori da tutto'.