Poche ora fa si è chiuso il 2020. Prima di tuffarci a capofitto nel 2021, vogliamo ricordare l'anno appena trascorso con i "premi" assegnati sulla piattaforma BoboTv, in videochat con Vieri, Adani e Ventola, da parte di Antonio Cassano. L'ex giocatore di Roma e Real, tra le tante, ha emesso i seguenti verdetti:



JUVENTUS MIGLIOR SQUADRA - "È molto complicato vincere sempre, l'anno scorso erano chiamati a vincere il nono scudetto consecutivo entrando in un meccanismo, quello di Sarri, molto limitato con una mentalità differente. Hanno fatto grandi sacrifici per arrivare a vincere lo scudetto che non è mai semplice".



CR7 IL PIÙ DECISIVO - "A malincuore, visto che ho un amore per Messi, è Cristiano Ronaldo! Va a lui con grande distaccco sugli altri. Quando c'è lui parti già 1-0, senza di lui fai fatica a calciare in porta. Fa un gol a partita, le chiacchiere le porta via il vento".



IL SOPRAVVALUTATO - "Vedo buoni giocatori strapagati e non capisco la strategia della società. Finché c'è stato Ferguson comandava lui, faceva le cose bene e non ci sarebbe stata questa telenovela con Pogba, che è un grande giocatore ma non è un campione e non sposta gli equilibri".



TRANCHANT SU DONNARUMMA - "Ci sono 10 portieri più forti di lui ma di anni luce come Alisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer... devo fare altri nomi?".



PIOLI MIGLIOR ALLENATORE - "Ha saputo gestire bene il Milan, è stato bravo a farsi amare da Zlatan e farsi seguire da tutti mettendoli in competizione tra di loro".