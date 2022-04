Le parole di Antonio Cassano alla Bobo Tv:



"Ho visto una partita di Wrestling. Ieri sera la Juventus non ha meritato di perdere e l’Inter ha fatto tanta fatica. In particolar modo nel primo tempo hanno meritato il vantaggio, questa vittoria può dare grande slancio ad Inzaghi. Allegri dopo la Bobo TV non mi parla e non mi scrive più, forse si sarà offeso. In un’intervista ha parlato dei lanci di Ederson. Ad Allegri dico: questa è una bugia gigantesca, non puoi permetterti di dire a Guardiola come si gioca a calcio. Quando Ederson lancia è perché può mandare in porta l’attaccante. Ha paura che lo mandino via, perché quest’anno ha fallito tutti gli obiettivi. Gli rimane solo la Coppa Italia e il quarto posto. Dopo una figura del genere col Villarreal io sarei andato da Agnelli a rescindere il contratto. Tornando alla Juve parto da Vlahovic. Non è demerito suo, è uno dei tre giocatori migliori al mondo, ma mi fa tenerezza vederlo giocare in questa squadra".