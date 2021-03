Antonio Cassano lancia una provocazione in diretta alla Bobo tv su Twitch: "Mi piacerebbe arrivare a maggio per capire cosa farà la Juventus con Pirlo. Se un signor allenatore come Sarri è stato screditato mandato via dalla Juventus dopo aver vinto lo scudetto, cosa fare con Pirlo che, ad oggi, è a -10 dall'Inter? Non vorrei che venisse tutelato perché amico dello spogliatoio. Se la Juve vuole davvero fare bene deve prendere un allenatore con uno status. Sarri è stato mandato via con uno scudetto in tasca".