Cassano, alla BoboTV su Twitch, ha parlato della panchina del Napoli: "Il Napoli ha perso contro il Genoa ma ha creato tantissimo e questi sono fatti. In questi mesi fra mille difficoltà ha fatto un grandissimo lavoro e ha pure vinto un trofeo. Chi prendi? Benitez che era un fenomeno ma è fuori dal calcio che conta da cinque anni. Sarri? E’ un allenatore che non torna in corsa. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro a lavorare. In più il rapporto si è interrotto con De Laurentiis. L’unico che oggi può andare a Napoli in corsa è Spalletti”.