Schietto e sincero, Antonio Cassano si è sempre fatto riconoscere per non avere peli sulla lingua e dire tutto ciò che pensa. In un'intervista a Sky Sport, l'ex attaccante, tra le altre, di Roma e Real Madrid, ha spiegato perché preferisce Leo Messi a Cristiano Ronaldo, facendo anche un paragone con altri sport: "Il portoghese non sarà mai come La Pulce. Mai come Michael Jordan o Roger Federer. Il motivo? Ronaldo è un fenomeno costruito, non è baciato ma Madre Natura come può essere Messi. Tra i due, io prendo sempre Leo".