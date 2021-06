Antonio Cassano ha parlato di Cristiano Ronaldo alla Bobo TV, soffermandosi sulle voci di mercato che lo avrebbero addirittura accostato alla Roma: "Ronaldo alla Roma? Secondo me è una sciocchezza. Mourinho non aveva buoni rapporti con Ronaldo quando erano al Real Madrid, non penso sia possibile che lo raggiungerebbe a Roma. Non so se hanno lo stesso agente, però non è credibile che vada a Roma secondo me".