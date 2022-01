"Antonio è in ospedale e sta bene, è vaccinato con due dosi". L'annuncio arriva direttamente da Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, il quale in seguito alla positività al Covid riscontrata a fine 2021, ha visto peggiorare le sue condizioni. Per Cassano si è reso dunque necessario il ricovero a Genova, presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino dove opera anche il noto virologo Matteo Bassetti. Tuttavia, come confermato appunto dalla moglie, le condizioni dell'ex - tra le altre - di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Sampdoria non sono gravi.