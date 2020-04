Antonio Cassano ha parlato della sua carriera a Sky Sport: "Dopo Bari-Inter pensai che mi sarebbe cambiata la vita in tutti i sensi, e infatti andò proprio così. L'esperienza in giallorosso è stata speciale, ma ho fatto tantissimi errori. Devo ammettere che ho un pò buttato via la mia carriera da solo. Non mi allevano, litigavo con tutti senza un perché. Ho oltrepassato tante volte il limite. Il rammarico più grande? Sicuramente l'esperienza al Real Madrid. Ero nel club più importante della storia, avevamo una squadra incredibile. Le cose sarebbero dovute andare diversamente, invece ho gettato l'occasione più grande della carriera di ogni calciatore. Ho fatto troppi disastri. Capello? E' stato un allenatore speciale per me. Mi ha aiutato tantissimo sia a Roma che a Madrid, sono io che ho fatto poco per lui. Non sopporta le mancanze di rispetto e io a Madrid lo feci arrabbiare molto".