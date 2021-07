Intervenuto alla Bobo TV su Twitch,ha analizzato il mancato trasferimento dialla Juventus: "Patrick doveva andare alla Juve, ma dato che i bianconeri avevano appena preso Dybala e Bernardeschi, hanno deciso di lasciarlo alla Samp dopo avergli trovato quei piccoli problemini al cuore. Lui ha sofferto tantissimo questa situazione, perché quando si è trasferito a Roma non era più lo stesso. Io ho giocato insieme a lui e vi assicuro che ha delle qualità impressionanti". Cassano si è poi lanciato in un paragone un po' azzardato con il numero 10 della Juventus"Ho sempre detto che a me piace molto di più Schick di Dybala, e adesso lo stanno vedendo tutti".