A Sky Sport, Antonio Cassano ha parlato di Conte, Dybala e dell'amico Andrea Pirlo.



INTER - "L'Inter era già vicina l’anno scorso alla Juventus, l’ha perso lei lo scudetto. Il problema è che ci sono tanti giocatori che a Conte non piacciono, tipo Eriksen: una follia non farlo giocare. Lo volevano Real e Barcellona, ha fatto cose fantastiche in Inghilterra, non posso pensare che in un centrocampo molto molto normale come quello dell’Inter lui non trovi spazio. Qualcosa non mi quadra. Quando Conte è arrivato alla Juve non voleva neanche Pirlo, poi Andrea gli ricordava ogni scudetto che gli ha fatto vincere. I giocatori di qualità a Conte non vanno a genio".



PIRLO E CHIESA - "Pirlo non è una scommessa, ha dato spettacolo in campo per 25 anni. Deve trovare l’alchimia giusta, ma non gli serve tempo: sa come far muovere gli altri, lo faceva già quando era calciatore. Ha la società migliore in Italia e tra le migliori in Europa che lo aiuterà. Chiesa? Dove lo mette la Juve? Non farei un investimento importante per non farlo giocare, sulle fasce Pirlo è già coperto. Per me la Juve ha bisogno di altri tipi di giocatore, come un difensore e uno che possa essere l’alternativa a Morata. Tra Gattuso e Pirlo? Rino è meglio da allenatore, Andrea da giocatore (ride, ndr). Mi piace molto l’inventiva di Gattuso, quando rischia la partita, è molto grintoso. Pirlo era un fenomeno e ora è fortunato a guidare già una Ferrari".



DYBALA - "La Juve ha due squadre, parte avanti a tutte. L'Inter ne può approfittare. Si parla di Dybala, ma ha fatto 9 gol, poi 4 assist. Poi vai a vedere Ilicic e ne ha fatti 24. Dybala è un buon giocatore, alla Juve lo fanno passare come un campione ma non lo è. Ilicic è un campione vero, all'Atalanta ha cambiato la squadra, l'ha fatta arrivare terza".