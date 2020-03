1









Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Roma e Inter, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka anche di Dybala e Ilicic: "Ilicic? Se avesse incontrato Gasperini 10 anni fa sarebbe potuto diventare uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Non viene esaltato dalla stampa solo perché gioca nell'Atalanta: se fosse stato alla Juve al posto di Dybala, a quest'ora tutto il mondo parlava di lui. Se vediamo quello che ha fatto Dybala negli ultimi tre anni e quello che ha fatto Ilicic, vince 10-0 lo sloveno".



SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS - "Spero che questo dramma possa passare velocemente, due settimane fa non credevo che potesse diventare così grave. Più si sta a casa e più velocemente si esce dal problema, altrimenti nel 2040 saremo ancora qui. Restate a casa, guardate film e fate figli".