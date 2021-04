La Juventus sta per concludere una stagione difficile, difficilissima. Dopo nove scudetti consecutivi è in dubbio anche il quarto posto, la panchina di Pirlo traballa e Antonio Cassano ha commentato così le ultime dichiarazioni di Paratici pronto a confermare Pirlo in caso di qualificazione in Champions: "Queste cose le possono fare le squadre medio-piccole - ha detto alla Bobo tv su Twitch - Ma non posso pensare che il ds di una squadra storica come la Juventus possa fare queste uscite. Praticamente lui ha detto che se arriva quinto è fuori, questo ho capito io. E allora la mia domanda è: cosa fari se Pirlo arriva quinto e vince la Coppa Italia? Lo metti dentro un'altra volta?!".