Cassano paragona Inzaghi ad Allegri: le parole

3 ore fa



Antonio Cassano a Viva El Football ha parlato dell'Inter che è in finale di Champions. Paragonandolo a Massimiliano Allegri con la Juventus. Le sue parole:



"Il Barcellona tra andata e ritorno ha giocato meglio, meritava ampiamente la finale, poi l’Inter s’è ritrovato sopra di due goal grazie a Lautaro che si è sacrificato e che è un serio candidato per il Pallone d’Oro. Però Yamal volava sulle acque, Pedri meraviglioso, De Jong avrà sbagliato un solo pallone, amo questo Barcellona anche se da interista sono felice ed emozionato. L’identità dell’Inter è difensiva con il suo 5-3-2 ed è riconoscibile per questo. Allegri ha fatto due finali con il 3-5-2, lo ricordate? Non vedo differenze e sapete cosa penso di Allegri. Se io ho distrutto le due coppe dei campioni consecutive di Ancelotti dicendo che ha giocato di m****, volete che parli di upgrade per l’Inter che nel secondo tempo si è solo difesa?".