In una diretta Twitch l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato il ruolo di Ronaldo in squadra: "La Juve non ha bisogno di Ronaldo per vincere lo scudetto, l'ha preso per vincere la Champions. E non ci è ancora riuscita. Gli scudetti li ha vinti anche con altri giocatori, da Quagliarella a Vucinic e Matri. A Cristiano bisogna solo dare il pallone perché la butta sempre dentro, ma per l'idea che ha Pirlo di giocare veloce palla a terra tra le linee con lui non può farlo. Ora deve dipendere dalle vittorie, ma secondo me la sua idea di calcio è diversa da quella che stiamo vedendo".