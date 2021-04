Antonio Cassano torna indietro nel tempo per analizzare il momento difficile della Juventus: "L'ho sempre considerata tanta una società top, ma da Sarri in poi hanno sbagliato molte cose. Il primo errore - racconta durante la Bobo tv in diretta su Twitch - è stata una cosa che io non ho mai detto ma secondo me è il momento chiave nel quale la Juve ha iniziato il suo declino. Tu Juve prendi Sarri e il mondo intero sa che l'allenatore sta andando in Grecia per parlare con Ronaldo. Che credibilità dai così al tecnico? Anche se il giocatore fosse Maradona o Messi, è normale che un allenatore vada da un calciatore per parlare?!".