Antonioai microfoni della BoboTv ha parlato di Jude. Le sue parole:"Qualcuno si diverte, l’ha detto o non l’ha detto…non me ne frega un cazzo. Loro riportano quel che vogliono loro, ma la gente onesta ascolta. Mi piace? No. E’ un campione e fenomeno? Assolutamente si. E’ devastante, anche di grande personalità per quello che sta facendo al Real Madrid appena arrivato, ha due coglioni così. Ha ragione Ancelotti a dire che sembra che ha 44 anni. Non mi piace come genere di giocatore, ma è fenomenale".