E' l’ex attaccante barese ad attaccare per primo: “Oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la Sanmartinese è uguale. Non gli frega un cazzo del calcio". Con Mou che ha pescato nell’archivio storico dei fatti occultati di Appiano Gentile per rispondere: "A Madrid lo ricordano per la giacca. Ognuno è libero di pensare e criticare come vuole, ma se parliamo di Cassano lui si diverte. Io gli dico di stare attento perché ogni tanto nella vita, se provi sempre a giocare a bowling, trovi un Markoe ti diverti meno. Con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, con l'Inter neanche la Coppa di Lombardia. Io cosa ho vinto lo sapete...".Ma cosa era successo? Era la stagione 2012-13 e nel corso di un allenamento in Pinetina, secondo quanto filtrò all’epoca dei fatti, un allora trentenne Cassano usò un atteggiamento un po’ troppo irriverente con l’attaccante croato, appena ventenne.