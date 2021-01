In una diretta Twitch alla Bobo tv, Antonio Cassano racconta un retroscena di mercato di quando era stato vicino alla Juventus: "Il Bari e la Juve avevano trovato l'accordo a 45 miliardi, a me offrivano una determinata cifra. Dopo tre giorni, mi chiamò il mio procuratore dicendomi che la Roma aveva offerto 55 miliardi cash più il cartellino di Gaetano D'agostino valutato 5. Io ho chiesto quanto ci dessero a noi, e quando ho saputo l'ingaggio ho subito accettato i giallorossi. Ma alla Juve non volevo andare a prescindere, sarei durato tre giorni".