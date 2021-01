In diretta su Twitch, in una delle puntata della Bobo tv, Antonio Cassano ha parlato del ritorno di Mario Mandzukic in Serie A, al Milan: "E' un anno e mezzo che è fermo. Io penso che farà una gran fatica, e se non c'è Ibrahimovic devono giocare con Leao o Rebic come punta centrale, perché dopo uno stop così lungo serve almeno un mese per riprendere la forma. Il Milan ha preso un giocatore che ha sicuramente un nome importante, ma non so quanto sarà utile" ha detto l'ex attaccante.