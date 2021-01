Federico Chiesa è stato il grande protagonista della notte di San Siro: due gol, un palo e una partita da ricordare. In una diretta Twitch sulla Bobo tv, ne ha parlato anche l'ex fantasista Antonio Cassano, rimasto impressionato soprattutto dal legno colpito da Chiesa: "Mamma mia che palo! Pronti-via ha calciato dritto per dritto, una difficoltà incredibile". Fantantonio a bocca aperta di fronte alla giocata di Federico, poi decisivo nella vittoria contro il Milan con la prima doppietta in bianconero.