Nel corso dell'ultima diretta Twitch della Bobo tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato le ultime gare delle italiane tra Champions ed Europa League, spiegando che: "La Serie A non è più all'altezza degli altri quattro campionati principali europei, lo ripeto sempre e ve lo ridico anche oggi: non è abbastanza allenante per fare la Champions League. Ormai anche la Ligue 1 è arrivata al nostro livello, ma sia in Inghilterra che in Spagna e in Germania hanno campionati superiori ai nostri".