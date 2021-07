Antonioè scatenato. Ai microfoni della BoboTv ha dichiarato: "Donnarumma miglior portiere al mondo? Non dite cag..e. L’altro giorno ho sentito un giornalista chiedere a Jorginho se stesse pensando al Pallone d’Oro. A uno del genere gli strapperei il patentino, come si fa a fare certe domande o a pensare che Jorginho possa vincere il Pallone d’Oro? Pura follia.- I gol li puoi anche sbagliare, il problema è che non l'ha mai ciapata, che è diverso. È facile fare gol contro l'Empoli, il Frosinone, il Bologna, la Sampdoria, con tutto il rispetto, mentre in Nazionale ha segnato ad Andorra, Liechtenstein etc etc. L'altro giorno quello che ha combinato Lukaku… non è riuscito a tenere una palla, non è riuscito a dare una palla. Chiellini per me è uno dei difensori più forti che la storia italiana abbia mai avuto, è fenomenale, però ha 38 anni (ne compirà 37 il mese prossimo, ndr) con mille problematiche, non ha più la forza di prima, Lukaku ha fatto una grande fatica l'altro giorno, non con i gol, ma a tener palla, non riusciva a fare niente. Poi se sei un minimo furbo, di là fai fatica… buttati dalla parte di Bonucci che fa più fatica a difendere".