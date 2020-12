In una diretta Twitch sulla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato senza peli sulla lingua su Romelu Lukaku: "Firmino è più forte di lui e ha 26 anni. E non parliamo di Aguero. Lukaku fisicamente è un animale, ma al posto dei piedi ha due merluzzi - ha detto l'ex fantasista - Bisogna buttargli il pallone in avanti, così non potrà mai essere un campione. Se abbassa il fisico non può più giocare, ecco perché in Inghilterra, infatti, ha fatto molta fatica a imporsi".