Intervenuto alla BoboTv su Twitch Antonioha parlato di tre calciatori simbolo dell'Italia. Tra questi Gianluigi. Queste le sue parole:"Per genuinità abbiamo scelto Buffon perché noi lo vediamo oggi che ha 44 anni. Però ha la genuinità di un bambino. Quello che mi ha lasciato è di un bambino felice come se fosse al parco giochi. Sempre carico, entusiasta. Quello che mi ha dato lui in nazionale non lo ha dato nessuno. Per la personalità scelgo Gennaro Gattuso. Affrontava il mondo con una grinta incredibile. Lui mi prendeva con il dito che io chiamavo “amo” e mi portava in giro oppure me le dava in testa. Ragazzo favoloso di gruppo, una personalità eccezionale. Il vero capitano della nazionale".