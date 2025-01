Cassano: 'Locatelli? Se il paragone è con Barella e Frattesi...'

Getty Images

"Oggi il miglior centrocampista italiano èper quello che fa vedere in campo. Non è Pirlo, non è Rodri, ma se il paragone è con Barella, Frattesi, Ricci, Rovella… Locatelli sta avendo più continuità e leadership, ha preso vagonate di fischi", queste le parole di Antonio Cassano a Viva El Futbol sul centrocampista della Juventus.L'ex attaccante ha aggiunto: "Barella corre tanto, continuo a pensare che faccia però tanta confusione io. Affianco a Locatelli mettigli Calhanoglu e Mkhitaryan, più uno che fa sempre calcio, poi vediamo...".