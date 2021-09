Antonio, intervenuto alla Bobo TV su Twitch, ha parlato così: “mi ha impressionato, e penso che debba essere un punto fermo anche per il Mondiale. È l’unico che gioca sempre in verticale. Abbiamo un grande problema che è il centravanti e non so se mai lo troveremo. Non so se Scamacca è un giocatore di livello internazionale. Poi al Mondiale ci sono anche le sudamericane ma avendo il genio di Mancini, qualcosa si può serve inventare”.