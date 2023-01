Intervenuto nel corso della trasmissione della Bobo Tv, l'ex calciatore di Roma e Inter Antonio Cassano ha parlato anche di Andrea Pirlo, che a suo modo di vedere è stato uno dei centrocampisti più forti della storia.'Vorrei parlare di uno dei centrocampisti più forti della storia, Andrea Pirlo. Allegri non lo vedeva proprio e lo mise fuori dai titolari. Semplice, giocava Van Bommel davanti alla difesa. Thiago Silva era un fenomeno in difesa, Seedorf si abbassava a centrocampo. Non ascoltavamo un cazzo, noi avanti ci facevamo lanciare la palla e risolvevamo i problemi. Vincevamo sempre 2/3-0 perché eravamo talmente più forti. Ma Allegri non preparava nulla. Quelle poche volte che faceva giocare Pirlo lo metteva mezzala'.