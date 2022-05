Antonio Cassano è tornato a dire la sua sulla Juve ai microfoni della Bobo TV. Ecco le sue parole: "La Juve è partita male e ha finito peggio. Non è migliorata in niente, nessun singolo giocatore è migliorato. Non posso pensare che Alex Sandro è questo giocatore, che De Ligt giochi in queste condizioni. Arthur si dice che non può giocare nella Juve, può giocare ovunque, nel Barcellona, nel Real Madrid. Non sono preoccupato per l’anno prossimo, perché nella vita bisogna aver fortuna: da quello che leggo la Juve vuole prendere Di Maria, Pogba, uno più forte dell’altro. Può darsi che vincerà, ma non aspettiamoci che la Juve migliori o che migliori il gioco. Se vinceranno non sarà per la bravura del suo allenatore".