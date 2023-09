L'ex attaccante di Inter e Roma, Antonio Cassano, è tornato a parlare ai microfoni della Bobo Tv, dove ha fatto riferimento anche al modo di giocare della Juve di Allegri.'La Juve doveva creare e dominare col Lecce, l’ha lasciata in bilico invece che vincere 3-4 a zero. Per lui (Allegri ndr) conta vincere, ma poi i cavalli buoni si vedono all’arrivo e non vince niente…Col Lecce ha meritato, ma io mi aspetto che si mette nella metà campo avversaria e crea 25 occasioni. Non ho visto questo e non lo vedrò mai. L’idea della Juve non cambierà anche se ne vince 8 di seguito. Ha vinto e si è rimessa in gioco grazie al disastro dell’Inter'.