Alla BoboTv Antonioha parlato della Juventus in Europa League. Queste le sue parole:"La Juve ha meritato senza dubbio la qualificazione, pensavo meglio dal Friburgo. Vanno dati meriti alla squadra di Allegri, non ci aspettavamo giocasse bene, ma ha passato il turno. Nel secondo tempo non ha fatto bene, ma ha sofferto zero, incanalando nel verso giusto la partita. Friburgo meglio a Torino che in casa loro. E sulla carta la Juve non c’entra niente con l’Europa League, doveva essere al posto del Benfica".