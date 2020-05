Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Roma e Inter, ha parlato in diretta Instagram con Christian Vieri anche di Andrea Agnelli e della crescita che la Juve ha avuto negli ultimi anni grazie alla sua guida: "La Juve a me non sta molto simpatica, ma Agnelli ha creato un impero. Parla 3-4 lingue, da quando è arrivato ha creato una squadra vincente, ha messo gli uomini giusti al punto giusto, è perfetto. Ha fatto dei miracoli, ora la Juve è una delle 3-4 società più forti del mondo".