Antonio Cassano ha espresso il suo pensiero sul ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus alla BoboTv: "Agnelli ha fatto capire a tutti quanti di voler creare una Juve europea facendo giocare a calcio. Ha preso Sarri, ha fatto benino ma l’ha mandato via dopo un anno. Ha preso Pirlo con l’idea di giocare e lo mandi via? Così poi ha ripreso Allegri. Significa che ha perso tre anni. Con Allegri che arriva con 4 anni di contratto vuol dire che gli avranno conferito grandi poteri, quindi occhio che non si vada di male in peggio. Allegri è sì una sicurezza, ma ci vogliono giocatori e vittorie”.