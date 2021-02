Antonio Cassano non ha dubbi, il rinforzo giusto per la difesa del Barcellona sarebbe Matthijs de Ligt: "Gli olandesi sono sempre affascinati dal Barça - ha detto l'ex attaccante in diretta Twitch sulla Bobo tv - poi bisogna capire cosa pensa il suo procuratore Mino Raiola, che per queste situazioni è il numero uno e qualcosa può fare. Il Bayern Monaco ha preso Upamecano e in Germania non ci sono altri difensori top player, il Psg si tiene quelli che ha e lo United non li ha. Uno giovane e forte è de Ligt, il barça dovrebbe andare dritto sul difensore della Juve".