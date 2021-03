1









Nel corso di una diretta Twitch sulla Bobo tv, Antonio Cassano ha commentato così l'eliminazione della Juve: "Si sta discutendo un giocatore da 800 gol e 5 Palloni d'oro e Champions League. Ronaldo è il re della Coppa dei Campioni, la Juve fallisce sempre da 25 anni. E la colpa non è del singolo giocatore Zidane, Del Piero o Higuain, ma non ha lo status delle big come Bayern, Liverpool o Milan. Si accontentano di vincere dieci scudetti a febbraio giocando alla carlona... la verità è che in Italia siamo fermi a vent'anni fa. Mettere in discussione Ronaldo è una follia: ha sbagliato la società che non gli ha messo intorno giocatori di personalità e dalla fama mondiale".