Nel corso di una diretta Twitch sulla Bobo tv, Antonio Cassano ha analizzato il ruolo degli ex giocatori all'interno delle società, spesso emarginati come successo all'amico Totti nella Roma: "L'unico ex che sta riuscendo ad andare avanti in un club nel quale ha giocato è Pavel Nedved, che tra l'altro sta vincendo da 10 anni. Lì Pavel ha una parte attiva, un'idea e un progetto". Durante la conversazione interviene proprio Totti, ospite della puntata: "Alla Juve hanno tutto" conferma l'ex capitano della Roma.