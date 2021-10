: gioca male, ma per i giornali basta vincere. La Juve rischia di non arrivare quarta giocando così. Secondo me non basta quello che vedo. La Juve gioca a 50 metri dalla propria porta, non puoi assolutamente far questo tipo di calcio: io non ce l'ho con la Juve o con Allegri". Queste le parole di Antonioin diretta Twitch alla BoboTv. Un altro duro attacco alla Juve e ad Allegri.