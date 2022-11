L'ex calciatore di Roma e Inter, Antonio Cassano, ha parlato della lotta scudetto durante la trasmissione della Bobo Tv, dove ha escluso la Juve dalla corsa.'La Juventus non rientra nella lotta scudetto, lo dico da un mese. Non mi convince. È quella che abbiamo sempre visto. Fa fatica, non c’è novità. La sorpresa più grande in negativo con l’Inter è la Juve, a meno 10 dal Napoli'.