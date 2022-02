Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato anche di Villarreal-Juve. Ecco il suo commento sul match europeo di questa sera: "La Juve deve andare in Spagna per fare la partita, con dieci occasioni. Poi se perdi pazienza, ma la Juve deve dimostrare di valere quello che spende. Se fa una partita super e perde io sarò qui a dire chapeau. Il percorso che deve fare deve essere di gioco europeo, non sparagnino. Sarà molto brutta, sarà dura e rischia l’imbarcata. Ma Allegri farà la solita partita difensiva".