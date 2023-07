Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha rilasciato delle dichiarazioni particolari nei confronti di Claudio Gentile, incappando in una gaffe piuttosto curiosa.'Immagina quanto non lo sopportavo, facevo finta di avere la pubalgia così da non allenarmi. L’unica cosa positiva è che non l’hanno più fatto allenare, che è stata la miglior cosa che potesse succedere. L’esclusione dagli Europei Under 21? Altro che Nazionale di sfigati e rimbambiti, sette di quei ragazzi sono diventati campioni del Mondo. A me poi non sembra che lui sia arrivato a quei traguardi (Gentile ha vinto il Mondiale del 1982 ndr.)'.