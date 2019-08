Antonio Cassano, ex giocatore di Roma e Inter tra le altre, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka, in onda su Mediaset, del campionato di Serie A in corso: "Il nuovo tecnico è il migliore allenatore della Serie A, da solo ti garantisce 15-20 punti in più. I nerazzurri hanno fatto un grande mercato: secondo me vinceranno lo scudetto. E' facile dirlo dopo, io lo dico prima. Conte è un grande motivatore, tira fuori il massimo da tutti i giocatori. Sono sicuro che l'Inter darà filo da torcere alla Juventus per lo scudetto. Il Napoli è la solita squadra collaudata: mi piace tantissimo Lozano, è un giocatore molto forte. Può dare del filo da torcere, ma poi alla lunga temo possa mancare qualcosa. Dybala? Paratici può dire quello che gli pare. Dice che è un campione: ma se è un campione, perché non te lo tieni?".