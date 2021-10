Antonio, intervenuto sulla BoboTv, ha dichiarato: "Ho visto una partita bruttissima. L’Inter è andata in vantaggio con un gol casuale, un tiro che doveva andare fuori, Manuel Locatelli l’ha deviata sulla traversa e Edin Dzeko è stato lesto a fare gol. Non mi sono piaciute le due squadre.Non ha giocato bene. Se hai la fortuna di andare in vantaggio, non devi mai prendere gol. Gioca, falli venire fuori per poi riparti. Ho grande stima di Inzaghi, ma non mi è piaciuta l’Inter. Ho visto Manchester United-Liverpool e ho notato la differenza tra queste due squadre e il derby d’Italia. È stata meglio Leeds-Wolverhampton. Non mi è piaciuto niente.In queste ultime due mi ha deluso. La stima però rimane immensa".- "Vi racconto una cosa: quando arrivai al Milan, Pirlo aveva dei problemi col contratto. Appena ebbe un piccolo problema fisico, Allegri lo mise fuori e iniziò a far giocare Van Bommel davanti alla difesa. Ecco spiegato: Allegri è uno che non vede i giocatori. Per me è follia allo stato puro, non vedere un campione come Pirlo è sputare in faccia al calcio".