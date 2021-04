Antonio Cassano, durante la BOBO TV, ha parlato del prossimo attaccante della Juve: "Icardi tornerebbe per la Juve, quasi andava già due anni fa. Se Ronaldo va via, la Juve deve fare un pezzo da 90. Non so se può andare al Dortmund e prendere Haaland, magari Icardi può garantire alla Juve 25-30 gol a campionato. Il mio consiglio? Vado da Raiola e vado a prendere il centravanti più forte del mondo. Quanto, come, perché, non m'interessa. Decide per la Juve? Lui è molto amico di Solskjaer, potrebbe andare allo United tranquillamente, con Kane al Real Madrid, che però ha Karim Benzema e anche quest'anno è stato devastante".



Risponde Ventola: "La Juve è diventata una seconda scelta per i giocatori top".