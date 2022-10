Come di consueto intervenuto alla BoboTv in diretta su Twitch l'ex calciatore Antonioè tornato a parlare della situazione della. Queste le sue parole:"La cosa più vergognosa con la V maiuscola è che Allegri sia dopo la partita che nella conferenza di oggi, quando gli viene chiesto se si parli di fallimento, risponde chiamatelo come volete, dobbiamo avere la forza di rialzarci. Dopo il Villarreal dovevano cacciarlo, sarebbe stata la cosa migliore.. Dove lui ha l’appiglio? Crede di essere furbo, tanta gente scrive che manca Tizio, Caio e Sempronio. Possono mancare tutti quello che vogliono, ma deve avere un’idea, giocatori che lo seguono.. Non capisco come la Juve porti avanti la situazione. Il fallimento dove deve arrivare? Deve finire come il Titanic che è completamente affondato? In Europa League significa che giocando giovedì-domenica-giovedìe pericoloso.I tifosi non lo meritano. Bonucci quando va in Nazionale non dimentichiamo che un anno fa è stato il miglior difensore insieme a Chiellini. Danilo è il migliore adesso. Rabiot, Locatelli e Kostic – fino all’altro giorno messo alla gogna – ha fatto la miglior partita. Iling è stata una bellissima sorpresa.Mi piacerebbe iniziasse ad essere più umile Allegri. La presunzione può usarla Guardiola che porta risultati, Klopp e Ancelotti. Se la Juve continua così sarà l’Apocalisse per i milioni di euro che perderanno".