Antonio Cassano parla a pochi giorni da Juve-Inter, così: "Domenica potrebbe essere un crocevia fondamentale per il campionato: se il Napoli fa quello che deve fare su un campo tremendo, una delle due o tutte e due potrebbero essere fuori, parlo di Inter e Juventus. Chi perde è fuori, anche se pareggiano sono fuori".INTER - "Quanto tempo fa abbiamo detto che Calhanoglu poteva giocare davanti alla difesa? Brozovic arriva dopo che i compagni hanno vinto 6 partite, rientra ed è già titolare? Inzaghi ha messo fuori il capitano, Handanovic e ne è venuto fuori rischiando sulla sua pelle, perché se sbaglia Onana sei fuori. Le persone che fanno scelte forti vanno premiate. Domenica fai giocare Brozovic dopo un mese e mezzo: succede magari l’imprevisto e tutti inizieranno a dire che lo hai messo dentro dopo un mese e mezzo di stop mentre gli altri stavano facendo bene. A me il dubbio viene. In questo momento hanno vinto 6 partite, stanno facendo benissimo: Brozovic rientra dopo un mese e mezzo in una partita da dentro fuori e lo metti già?".