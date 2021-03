Così Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo alla "Bobo Tv" su Twitch: "​Si sta chiedendo a Ronaldo qualcosa che la Juve non gli può dare. CR7 non può fare un miracolo da solo. Puoi fare miracoli se hai 7-8 giocatori come lui, non uno solo. Cristiano non si può discutere, ma come si parla di lui quando le cose vanno bene è anche giusto che sia lui a metterci la faccia quando le cose vanno male. È normale sia così, e se penso a Messi non ricordo alcuna polemica dopo qualche critica ricevuta".