Antonio Cassano ha analizzato la vittoria della Juventus sul Milan: "I bianconeri hanno 25 giocatori di alto livello, non è un caso se hanno vinto a San Siro con Kulusevski e McKennie nonostante Ronaldo abbia avuto una giornata negativi - ha spiegato l'ex fantasista in diretta su Twitch nella Bobo tv - Dybala e Chiesa hanno asfaltato Theo Hernandez, per esempio. Il Milan, invece, dalla panchina ha fatto entrare il figlio di Maldini e Colombo. Così si fatica".